ULSS 3VENEZIA Nell'Ulss 3 Serenissima ha completato il ciclo vaccinale, in media su tutta la popolazione, il 72,1% delle persone in età vaccinabile, cioè con più di 12 anni. Poco più di sette persone su dieci.I dati, riportati in tabella, evidenziano l'andamento della campagna vaccinale: più si alza l'età degli assistiti e più si espande la platea vaccinata, con uno spartiacque attorno ai 50 anni, sopra ai quali la copertura è simile...