Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 3VENEZIA E' boom di richieste di tamponi da parte di chi non si è vaccinato e non intende farlo, ma comunque dovrà avere il green pass per andare a lavorare, visto l'obbligo che tanto nel settore pubblico, quanto nel privato si accinge a entrare in vigore tra una settimana esatta, il prossimo 15 ottobre.Com'è noto in questi casi il certificato verde col via libera anti covid avrà una validità per 48 ore e quindi, in buona...