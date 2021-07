Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Gli ospedali restano con una manciata di ricoverati, ma non per questo si può ancora cantare vittoria contro il covid. Dal bollettino giornaliero di Azienda Zero della Regione (rilevazione unica alle ore 8 di ieri), risulta che nell'Ulss 3 Serenissima ci sono ancora 6 degenti: 3 all'Angelo di Mestre, 2 a Dolo, di cui una terapia intensiva, uno all'ospedale di comunità del Centro Nazareth alla Cipressina. Tutti gli...