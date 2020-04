ULSS 3

MESTRE All'Angelo vanno i pazienti gravissimi e gravi; a Villa Salus quelli che hanno superato la fase più critica, in una sorta di cuscinetto verso le auspicate dimissioni; al Policlinico San Marco si occupano della riabilitazione. La struttura privata di via Zanotto chiude così il cerchio della diversificazione delle funzioni decisa dall'Ulss 3 Serenissima per gli ospedali presenti in città, di fronte all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 che, intanto, ha contagiato il direttore sanitario dello stesso Policlinico Renzo Malatesta: «Sono confinato a casa da settimane, ora sto meglio», fa sapere, precisando «di essermi infettato fuori, frequentando amici a Treviso. All'ospedale, invece, finora abbiamo registrato appena un positivo, subito inviato all'Angelo per le cure del caso». In queste settimane, anche il Sn Marco è stato oggetto di riorganizzazione degli spazi e dei servizi. Due i grandi cambiamenti apportati: anzitutto è stato creato il reparto arancione, in un'ala distaccata della Medicina al quarto piano, dove vengono convogliati tutti i casi in arrivo ma sospettati di contagio; in secondo luogo sono stati chiusi i reparti di Chirurgia e Ortopedia e una novantina di posti letto, sui 197 totali a disposizione, sono stati riconverti a fini riabilitativi di pazienti ordinari (cardiaci, neurologici, ortopedici ecc...) provenienti dall'Angelo, ma anche di coronavirus stesso: di questi ultimi, quelli seguiti finora sono sei.

«Dopo diverse settimane fermi a letto vanno recuperate le gambe, così come può capitare che l'inappetenza dovuta alla malattia porti a un sensibile calo ponderale», spiega il direttore sanitario Renzo Malatesta. «Quando abbiamo intuito che stava arrivando l'emergenza riprende abbiamo dotato tutti i dipendenti e i collaboratori, circa 400 persone, dei dispositivi di protezione. Abbiamo fatto formazione per piani e per reparti, con simulazioni da cui abbiamo capito che nessuno è esente da errori. Le mascherine le compriamo direttamente dalla Cina». Tra le persone che sono state ricoverate, molti sono apparsi sospetti di contagio, perché magari presentavano febbre o tosse: all'esito dei tamponi, però, solo una persona è risultata positiva, mentre la direzione smentisce la voce che vorrebbe contagiato anche un primario e aggiunge che «gli infermieri in quarantena si contano sulle dita di una mano». «Siamo stati bravi o fortunati o entrambi», sottolinea Malatesta elogiando la scelta dell'Ulss che «diversificando le funzioni è andata nella giusta direzione della collaborazione tra le varie strutture ospedaliere». Intanto anche al Policlinico, l'attività ambulatoriale procede al lumicino garantendo le prestazioni solo per i codici urgenti. Fermi anche gli interventi in sala operatoria. «Per quelli conclude il direttore sanitario confidiamo di riprendere a regime l'attività con luglio».

Alvise Sperandio

