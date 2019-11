CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ulderico BernardiO italiani, vi esorto alla storia. Così Ugo Foscolo nell'Orazione tenuta all'Università di Pavia incitava gli studenti allo studio. Per capire, per meditare sui comportamenti umani e intendere le vicende e i fatti sociali. Viene a proposito riguardo alla testa di Benito Mussolini stampigliata sui muri in tutta Italia, specie lungo i paesi tra Treviso e la Piave. A Zenson, a Fagarè della Battaglia, a San Biagio di Callalta e altrove. Cui vanno aggiunte scritte che ancora s'intravvedono del tipo: Razza Piave, purissima razza...