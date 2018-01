CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ulderico Bernardi I talebani antipanevin continuano a sollevare i più alti lai con il pretesto dell'inquinamento atmosferico, delle polveri sottili e quant'altro vanno vaticinando le Cassandre ambientaliste. Ma intanto continuano a scorrazzare in automobile spandendo pestiferi fumi giorno dopo giorno da caloriferi e camini antiquati.Si facessero una buona volta i conti giusti, valutando i danni alla salute pubblica per i fuochi rituali che si accendono solo alla vigilia dell'Epifania e non a ogni ora del giorno e della notte, da confrontare...