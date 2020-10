IL VERTICE

BELLUNO Dopo aver già risposto alle necessità emerse a seguito della cosiddetta prima ondata, gli uffici statali continuano anche ad adeguarsi e ad organizzarsi per rispondere nel miglior modo possibile alla nuova stretta imposta dal Governo per contenere la diffusione del Covid. Si è infatti tenuta nella giornata di ieri una riunione convocata dal Prefetto, Adriana Cogode, con i Dirigenti degli uffici statali presenti nella provincia di Belluno. Un confronto che, come ormai accade sempre più frequentemente, si è svolto nella modalità della teleconferenza, con i responsabili dei vari uffici dislocati sul territorio e che sono a servizio dei cittadini e delle imprese che si sono collegati on-line col Palazzo della Prefettura. Ed hanno così seguito lo sviluppo del dibattito e le indicazioni e le richieste del Prefetto stesso.

L'OBIETTIVO

Scopo dell'incontro è stato quello di mettere a fuoco e chiarire, ove necessario, il contenuto e il modo con cui applicare il Decreto ministeriale emesso dal Ministro della Pubblica Amministrazione lo scorso 19 ottobre 2020. Con esso, infatti, nell'ambito degli uffici pubblici sono state dettate le misure di prevenzione e sicurezza da osservare e garantire da parte dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro a fronte dello scenario di rischio sanitario provocato dall'epidemia da Covid-19. L'attenzione del Prefetto Cogode, in particolare, si è focalizzata su come l'attuale andamento degli Uffici Pubblici ed il rispetto della percentuale di lavoro agile non inferiore al 50% imponga adeguate misure organizzative, affinché l'utenza possa comunque accedere ai servizi con il minor pregiudizio o ritardo possibile. Insomma: una verifica dello stato di fatto e la richiesta, ove necessario, di un adeguamento alle normative ed alle direttive recentemente emanate. E la rassegna che è stata fatta non ha rilevato sorprese negative. Anzi. Infatti, durante l'incontro di ieri mattina, i partecipanti in qualità di responsabili dei diversi uffici dislocati nei diversi Comuni del territorio provinciale ed il Prefetto che presiedeva l'incontro stesso, hanno preso atto che le amministrazioni statali hanno già strutturato i propri uffici rimodulando gli accessi del pubblico per via informatica e telefonica, dopo aver effettuato una puntuale mappatura delle attività per le quali si rende possibile lo svolgimento in forma agile.

MONITORAGGIO

Lo scopo, evidente, che ha dato l'impulso alle diverse operazioni, è stato quello di assicurare le condizioni di massima sicurezza ai lavoratori ed agli utenti. E nel contempo è stato da tutti anche garantito il massimo impegno per consentire la continuità e regolarità dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese. Un impegno che, è stato assicurato, terrà in ogni caso conto anche delle variabili correlate al quotidiano e concreto evolversi dell'epidemia. È chiaro infatti che lo sviluppo dell'epidemia e dei contagi dovrà essere tenuto sotto controllo continuamente e per questo, con la stessa attenzione, dovranno essere adeguate le misure di contenimento e di contrasto alla diffusione dl virus.

Giovanni Santin

