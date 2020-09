PUBBLICI ESERCIZI

PORDENONE L'estate si sta chiudendo con una pesante flessione per il sistema dell'accoglienza turistica locale. E il comparto dei pubblici esercizi, bar e ristorazione, continua a soffrire pesantemente la mancanza totale della fetta di persone e lavoratori che, essendo in smart working, hanno smesso di essere clienti dei locali in particolare nel centro città, ma anche nei centri mandamentali come Sacile, San Vito, Spilimbergo e Maniago. Molto spesso il calo che ancora registrano bar e ristoranti va dal 40 al 50 per cento.

ALBERGHI VUOTI

Se si esclude l'area montana - dove le cose sono andate meno peggio di quello che si temeva in tarda primavera e inizio estate - nel resto del territorio gli albergatori stimano una perdita di almeno il 30 per cento nelle presenze e nelle occupazioni dei posti nelle strutture ricettive. Federalberghi provinciale attende i dati della stagione in fase di elaborazione. «Ma - fa sapere la presidente dell'associazione degli albergatori dell'Ascom, Giovanna Santin - la stima è di una perdita di almeno il 30 per cento, anche se in alcune aree sarà pure superiore. Auspichiamo nel riavvio degli eventi e nella ripartenza della Fiera. Le strutture alberghiere della città hanno lavorato a ritmi molto ridotti. La presenza delle imprese edili impegnate nei cantieri che sono in corso ha certamente portato una boccata d'ossigeno. Ad agosto qualche albergo è stato prenotato da personale militare statunitense impegnato nella base Usaf di Aviano per alcune esercitazioni. «Manca ancora completamente - sottolinea Santin - il giro del business legato alle imprese del territorio. Non c'è più un manager che si sposta e quindi per noi questo è un contraccolpo pesante. L'unica situazione positiva, o comunque meno negativa, è quella della montagna che quest'anno è stata scelta di più rispetto al passato».

BAR E RISTORANTI

L'assenza dei dipendenti pubblici degli enti cittadini e di una parte dei bancari si fa invece sentire nei fatturati di bar e ristoranti. Niente pause caffé e niente pranzi di lavoro. «La perdita secca in molti casi è del 50 per cento. È inutile sperare o aspettarsi che tutto torni come prima. Certo una parte degli uffici riaprirà, ma lo smart working sta cambiando molto metodi, orari e abitudini di lavoro. Siamo dentro un cambiamento che è anche cambiamento delle città. Ma le categoria che animano le città non vanno lasciate sole. Sono necessari interventi e aiuti ad hoc per favorire le dinamiche di innovazione e cambiamento. Altrimenti sarà difficile uscirne».

d.l.

