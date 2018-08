Udinese, Velazquez prova le due punte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Udinese, si cambia. Velazquez cambia modulo? Probabilmente sì se diamo retta all'esercitazione tecnico tattica di ieri in cui ha provato il 4-4-2, quel piano di battaglia che ha attuato domenica sera a Parma quando i bianconeri erano venuti a trovarsi in svantaggio di due reti e che si è rivelato la chiave di volta per riportare in auge l'Udinese che, oltre a riuscire a pareggiare in una decina di minuti, nel finale ha sfiorato il successo che non solo non avrebbe fatto gridare al furto, ma sarebbe stato il giusto premio per chi ha giocato...