Udinese, Tudor studia il tridente per il Frosinone

Vincere senza rischiare di subire gol. È la missione dell'Udinese domani in casa del Frosinone, che punta a rendere meno amara la retrocessione in serie B provando a conquistare i tre punti per i propri tifosi.Per questo Igor Tudor sta valutando di schierare una formazione più offensiva rispetto alle ultime uscite, con una prima punta vera in campo, Stefano Okaka, supportata da due giocatori avanzati che potrebbero essere Ignacio Pussetto e Rodrigo De Paul, lasciando in panchina Kevin Lasagna che contro l'Inter è apparso poco grintoso.Ma il...