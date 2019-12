Udinese, tre sberle all'Olimpico dalla Lazio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una sconfitta pesante (3-0, con due rigori), che apre nel modo peggiore per i bianconeri il ciclo di ferro imposto loro dal calendario. L'Udinese torna quindi a casa da Roma con un'altra sconfitta, che mina sia il morale che la classifica di De Paul (apparso inguardabile) e compagni. In graduatoria restano i 4 punti di margine dal terzultimo posto, ma il tour de force che attende i bianconeri da qui a Natale non può autorizzare pensieri sereni: tra le rivali ci sono anche Napoli e Juventus. «Dopo il 3-0 del primo tempo nessuno ha abbassato...