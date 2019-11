Udinese, Teodorczyk e Barak in vetrina per Gotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo Bram Nuytinck, anche Lukasz Teodorczyk e Antonin Barak sperano che il cambio di allenatore porti buone novità per il loro destino di calciatori.Entrambi l'anno scorso alle prese con malanni fisici che gli hanno impedito di esprimersi al meglio, nelle dodici gare finora disputate non hanno collezionato molte occasioni per mettersi in luce. Questo potrebbe però accadere nelle prossime partite, cominciando dalla trasferta in casa della Sampdoria visto che mister Luca Gotti potrebbe anche scegliere di far fiatare chi, tra i calciatori...