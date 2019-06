Udinese, sul mercato servono quattro titolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Scatta ufficialmente domani il mercato estivo, che impegnerà i club italiani per oltre due mesi. L'Udinese inizierà la preparazione con il raduno al Bruseschi che partirà domenica 7 luglio, ma già ora si sa che Gino Pozzo e Pierpaolo Marino dovranno mettere a disposizione di Igor Tudor almeno quattro nuovi titolari. Se in porta e al centro della difesa i giochi sembrano fatti (una volta ufficializzato l'arrivo di Becao si potrà scegliere in base alle offerte chi cedere tra Samir e Nuytinck), sulle fasce e a centrocampo bisognerà...