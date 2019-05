Udinese, soglia salvezza mai così alta da 15 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due giornate ancora disputare e due sole certezze: il buono stato di salute dell'Udinese, che con una tripletta (che mancava dalla sfida di un anno fa con il Benevento, gara d'esordio sulla panchina bianconera per Igor Tudor) ha risolto la pratica Frosinone e la sensazione che quota quaranta punti potrebbe non bastare a salvarsi.L'Empoli terzultimo non si arrende e avendo battuto la Sampdoria continua a sperare, consapevole che fare sei punti nelle ultime due giornate (contro Torino e Inter) farebbe arrivare i toscani a quarantun punti in...