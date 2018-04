Udinese, società e Pozzo nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Cori e fischi, più sonori per la sconfitta contro la Fiorentina che dopo il ko con il Sassuolo, malgrado in campo la squadra sia apparsa meno confusa. I malumori dei tifosi bianconeri si sono levati alti contro i Pozzo e la società, con la preoccupazione che contro la Lazio, domenica sempre in casa, l'Udinese infili l'ottava sconfitta di fila conquistando uno storico record negativo.Ma la famiglia proprietaria del club tace, facendo intuire anche un certo raffreddamento dei rapporti con Massimo Oddo, l'allenatore ingaggiato da Gino Pozzo in...