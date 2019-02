Udinese, sfida decisiva con il sostegno dei tifosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sfida contro il Chievo Verona è un punto di svolta per determinante per la stagione dei bianconeri. Una sfida troppo delicata per essere giocata senza il sostegno dei propri tifosi. E proprio i tifosi ieri hanno fatto sapere alla società che oggi dagli spalti inciteranno a gran voce l'Udinese che cerca il successo pieno per scongiurare una crisi che potrebbe diventare irreversibile.Mister Davide Nicola si dice fiducioso, nonostante l'indisponibilità - tra infortuni e squalifiche - di ben sei elementi e con un piccolo dubbio che riguarda...