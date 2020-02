Segnare un gol senza dare poi il colpo di grazia a una squadra in difficoltà e a corto di uomini è uno spreco che si può pagare caro. Se non lo sapevano, i calciatori dell'Udinese lo sanno dopo la gara in casa del Bologna, sul cui campo è accaduto l'esatto inverso della recente trasferta a Brescia.

Allora i bianconeri si erano salvati in extremis da una brutta sconfitta, mentre sabato scorso hanno gettato al vento due punti regalandone uno agli emiliani che con Palacio hanno portato la gara in parità al 92'.

Una situazione, quella dei gol subiti nel finale, pagata diversi punti nel corso del campionato, ma a pesare resta sempre e soltanto lo scarso peso realizzativo di Lasagna e compagni, che mano mano che si procede verso il momento caldo della stagione - quando si tirerà la linea tra chi dovrà lottare fino alla fine per salvarsi e chi potrà respirare di sollievo - si fa sempre più dolente.

De Paul e Okaka, dieci gol in due dei ventuno messi a segno in stagione, con il lavoro svolto anche a centrocampo non possono fare miracoli, per cui è giunto il momento che anche i compagni prendano la mira e inizino a pungere con regolarità, vincendo ogni resistenza mentale.

A pagina X

© RIPRODUZIONE RISERVATA