Udinese, Sandro vuole esserci con il Bologna

Samir tornerà disponibile in aprile, D'Alessandro e Behrami a fine marzo, Barak chissà. Il primo ad uscire dall'infermeria bianconera e a scendere in campo potrebbe essere il brasiliano Sandro, acquisto di gennaio finora mai utilizzato a causa di un malanno al polpaccio. Affidato alle cure mediche, il mediano ex Genoa si sta riprendendo e ieri ha alternato un lavoro con il gruppo e uno a parte assieme al fisioterapista. Davide Nicola, abituato dal suo arrivo all'Udinese, al peggio, preferisce procedere con cautela, risparmiando al...