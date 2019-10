Udinese, prove d'attacco contro il Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anche per la seconda pausa di campionato per gli impegni delle nazionali riserva un'amichevole impegnativa per i bianconeri. Igor Tudor ha voluto che l'Udinese, priva di nove elementi sparsi per il mondo, affrontasse uno sparring partner di livello ed ecco quindi oggi, alle ore 15, arrivare alla Dacia Arena il Venezia militante in serie B.Il tecnico croato vuole tenere alta la guardia di tutti i calciatori, anche coloro che a oggi sono stati poco impegnati nelle gare ufficiali per averli pronti quando dovranno tornare utili nel corso della...