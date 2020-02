Dopo due volte in cui i destini di Sebastian Prodl e dell'Udinese si erano incrociati, ecco che per il difensore austriaco è arrivato il momento di giocare in Friuli, a poca distanza dalla natìa Graz.

Ieri il giocatore, svincolatosi dal Watford alla fine del mercato invernale, ha sottoscritto un contratto che lo legherà all'Udinese fino al 30 giugno 2021. Trentadue anni, formatosi dello Sturm Graz, Prodl da avversario aveva affrontato i bianconeri ai quarti di finale della Coppa Uefa, assistendo dalla panchina allo sfortunata sfida con il Werder Brema. Nel 2015 aveva lasciato la Germania per il Watford, dove dopo tre stagioni da protagonista si era ritrovato ai margini del progetto degli Hornets, da qui la scelta - comune a Okaka, Sema e Zeegelaar - di prendere la strada che porta a Udine, in una personale Brexit. Del resto, a lui il club bianconero aveva già pensato nell'estate 2016. Già oggi agli ordini di Gotti, il suo compito sarà duplice: assicurare maggior tenuta alla difesa friulana (forte anche della sua esperienza ad alti livelli) e provare a riconquistarsi la maglia della nazionale austriaca (con la quale ha 73 presenze ufficiali) in vista degli Europei di giugno.

