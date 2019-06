Udinese, Pinzi racconta i suoi mesi da tecnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non ama il termine vice allenatore, preferisce collaboratore tecnico e confessa che oltre a non poter ancora sedere in panchina per ragioni burocratiche, non sa se il suo futuro sarà quello di guidare da bordo campo una squadra. Di certo, Giampiero Pinzi, il capitano bianconero per eccellenza secondo i tifosi friulani, è contento dell'opportunità che gli è stata offerta dai Pozzo di affiancare Igor Tudor dopo il ritiro dal calcio giocato. Arrivato all'Udinese a soli diciannove anni, dopo 355 partite ufficiali in tredici stagioni il...