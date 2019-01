Udinese, Okaka titolare e Lasagna in panchina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lo aveva detto in sede di presentazione, che voleva esser titolare e fare gol. Il carattere, e il fisico, di Stefano Okaka si è visto in campo contro il Parma, dove l'ultimo arrivato in casa Udinese è sembrato, dagli spalti, un veterano bianconero per l'impegno e la grinta profusa. Era la punta centrale che mancava a Davide Nicola e ora il tecnico sembra orientato a dargli fiducia anche domani in casa della Sampdoria, dove sarà rispolverata una versione della squadra più accorta di quella vista nelle ultime gare di campionato. L'ex Watford...