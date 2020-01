Udinese, Okaka suona la carica contro il Sassuolo

Stefano Okaka suona la carica in vista della partita di domani contro il Sassuolo. «Per noi è un'occasione favorevole per conquistare l'intera posta in paio, siamo reduci da due successi di seguito, sicuramente meritati il frutto di un lavoro importante - spiega il bomber umbro, che all'Udinese sembra aver trovato dopo molto girovagare serenità e nuove motivazioni - C'è serenità, il giusto entusiasmo, il peggio sembra essere alle spalle. Stiamo continuando il percorso di un anno fa che era più irto di difficoltà, ma dobbiamo insistere, abbiamo fatto sacrifici per crescere, non possiamo vanificare tutto ciò che di buono abbiamo svolto e che continuiamo a svolgere. Se ho voluto far ritorno in Friuli significa che ero consapevole che c'erano i presupposti per crescere, parlo a livello collettivo. Stiamo ricostruendo anche tutto l'ambiente».

Okaka è uno dei leader dei bianconeri con Mandragora, è troppo importante per l'economia di gioco, attacca, difende, fa valere la sua fisicità, la sua esperienza segno evidente che è in salute sotto tutti i punti di vista. «Noi siamo più arrabbiati del Sassuolo - chiosa - siamo squadra dinamica che sa evidenziare nella contesa anche cattiveria agonistica, daremo tutto il gas che abbiamo, vogliamo sfruttare l'opportunità di giocare al cospetto del nostro pubblico».

