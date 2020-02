Ammette di aver raggiunto l'età della maturità, come uomo e come calciatore, e di trovarsi bene in Friuli dove dopo due stagioni opache al Watford è tornato a godersi il piacere di ricevere offerte allettanti da club italiani e non solo.

Stefano Okaka in un'intervista esclusiva al Gazzettino racconta il momento personale e il momento dell'Udinese, squadra nella quale è diventato leader in campo e non solo assieme a Rodrigo De Paul, con il quale sin dal suo arrivo un anno fa si è creata un'alchimia speciale. «Appena sono sbarcato a Udine, Rodrigo aveva già trascinato la squadra con gol e assist - racconta - Ora lo facciamo insieme, grazie allo splendido rapporto che abbiamo; lui è più piccolo di me, lo considero il mio fratellino, e cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo alla squadra, sempre, per fare i migliori risultati possibili. E quando la squadra è in difficoltà tendiamo a mettere ancora di più per aiutare tutto il gruppo».

E in vista della sfida di domenica con il Verona, l'attaccante chiama a raccolta i tifosi bianconeri: «I tifosi hanno capito che abbiamo dato tutto in queste partite e che siamo stati solo sfortunati, hanno toccato con mano il nostro grande impegno. Ci fa piacere che domani verranno a incitarci durante la rifinitura anche perché ci farà rendere sicuro di più».

