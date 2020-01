Udinese, non solo attacco: la difesa va registrata

Se l'attacco bianconero nella parte del campionato giocata nel 2019 non ha brillato per efficacia, con sole tredici reti messe a segno, a giocare contro l'Udinese nei mesi scorsi è stata anche la difesa che nel finale d'autunno è stata violata da tutte le ultime cinque avversarie affrontate.

Non a caso, il reparto arretrato friulano è il terzo peggiore della serie A con ventotto gol subiti contro i 35 del fanalino di coda Genoa e i 29 presi invece da Brescia, Sassuolo e Bologna che tuttavia vantano una maggiore efficacia sotto la rete avversaria (rispettivamente 15, 29 e 27 i gol segnati).

Non a caso che Luca Gotti, durante la pausa natalizia, ha approfittato del momento per far ripassare ai suoi uomini con cura i movimenti e meccanismi da utilizzare nella fase di non possesso di palla, facendo disputare nell'ultimo allenamento del 2019 anche una partitella in famiglia 11 contro 11 giocata da due formazioni schierate specularmente con il 3-5-2 pronto a diventare 5-3-2. Questione di attenzione e ripetizione delle azioni da adottare quando pressati per evitare svarioni difensivi che sono stati una delle costanti dei friulani negli ultimi mesi. E da evitare assolutamente nelle prossime due importanti sfide contro Lecce e Sassuolo.

