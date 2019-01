Udinese, Nicola lavora per mandare i suoi in gol

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Primo allenamento del nuovo anno per la squadra che si è ieri alla Dacia Arena nel pomeriggio. Dopo una prima parte di attivazione in palestra i ragazzi di Davide Nicola si sono trasferiti al Bruseschi per un'oretta di allenamento prettamente aerobico. Nel menu tanta tecnica dinamica e lavoro tattico, con focus sulle situazioni offensive: l'allenatore ha voluto allenare la fase di conclusione a rete alternando verticalizzazioni e ricerca dell'ampiezza, il tutto con la sola opposizione dei portieri, consapevole che l'arrivo di Stefano Okaka...