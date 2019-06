Udinese, Musso raggiunge De Paul in Nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A fine campionato si era detto dispiaciuto per la mancata convocazione da parte di Lionel Scaloni nel gruppo della nazionale argentina in vista della fase finale della Coppa America, ma si era ripromesso di impegnarsi ancora di più per convincere il ct dell'albiceleste.Juan Musso non ha dovuto attendere o faticare troppo, visto che ieri - in extremis - ha ricevuto la telefonata che lo invitava a porre fine alle vacanze in famiglia a San Nicolas, in Argentina per aggregarsi al gruppo guidato da Lionel Messi dove già stava lavorando Rodrigo De...