Udinese: mercato e rientri, c'è fiducia

Non sono solo i colpi di mercato di riparazione - gli arrivi dal Watford (sempre parte della galassia Pozzo) della prima punta Stefano Okaka Chuka e dell'esterno sinistro Marvin Zeegelaar - a ridare fiducia all'Udinese che, con l'approdo in panchina di Davide Nicola, ha acquistato un nuovo equilibrio, tanto da chiudere ben quattro gare delle sette sinora disputate sotto la sua guida senza subire reti. A rinforzare il clima positivo in casa bianconera ci sono infatti anche i rientri importanti, attesi a gennaio, in primis quello di Antonin...