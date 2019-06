Udinese, martedì parte la campagna abbonamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con una settimana di anticipo sulla tradizione, il 2 luglio alle ore 10 aprirà la campagna abbonamenti dell'Udinese Calcio in vista della stagione 2019-2020, che prevede prezzi invariati rispetto allo scorso anno, più posti (ben 2.500) dedicati alle famiglie che acquistano l'abbonamento cumulativo a 16 partite, la conferma - dopo il successo dello scorso anno - delle agevolazioni per sportivi iscritti ad associazioni affiliate al Coni di qualsiasi disciplina e per gli studenti universitari, che avranno anche più posti a disposizione. La...