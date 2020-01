Udinese-Lecce, non sarà una partita da pareggio

Sedici vittorie dell'Udinese e nove del Lecce, nelle ventisei volte in cui i due club si sono affrontati in serie A, con quarantacinque gol friulani e ventotto i pugliesi. Non sono solo i trascorsi storici a prevedere che domani pomeriggio al Via del Mare non sarà una gara tranquilla, con le squadre pronte ad accontentarsi di dividersi i punti in palio, ma pure l'attuale condizione in classifica delle due contendenti, che condividono la necessità di chiamarsi fuori dalle zone basse.

I bianconeri, con diciotto punti, dopo il successo sul Cagliari hanno ora l'occasione di compiere un balzo verso la tranquillità, per poi affrontare al meglio la gara interna con il Sassuolo.

I salentini necessitano di prendere le distanze dal terzultimo posto lontano appena un punto e hanno chiuso il 2019 con una bruciante sconfitta casalinga a opera del Bologna (3-2 per i felsinei il risultato).

Ripartire dopo la sosta natalizia è sempre dura per tutti, ma questa volta l'Udinese non potrà concedersi distrazioni vista la posta in palio e per assicurarsi la massima concentrazione, Luca Gotti (che non fa trapelare chi giocherà titolare) e la dirigenza bianconera da ieri hanno portato i calciatori in ritiro.

