La mira deve essere ancora messa a punto, viste le occasioni avute, ma la grinta sta tornando quella di un tempo. Kevin Lasagna contro il Milan ha disputato la partita che tutti si attendevano, a partire da Luca Gotti che dopo aver tenuto in ballo l'ex Carpi con Ilija Nestorovski sembra aver individuato in lui il compagno ideale di Stefano Okaka in attacco. Certo, Kevin in questo campionato ha segnato solo 4 gol, 22 in totale da quando è in Friuli, ma il suo lavoro nelle ultime gare ha contribuito a rendere più pericolose, ed efficaci, le azioni dell'Udinese proiettate verso la porta avversaria.

Lui e gli altri elementi scesi in campo al cospetto del Milan meritano fiducia e il tecnico è pronto a rinnovargliela domenica a Parma, contro un avversario che sembra meno temibile rispetto a quanto potrebbe far ritenere la sua posizione che occupa in classifica, oltretutto alle prese con diverse defezioni, tanto che Gervinho dovrà fare gli sforzi per provare a trovare una forma fisica sufficiente a entrare in campo domenica. C'è quindi la possibilità di rialzarsi al Tardini dopo lo scivolone contro il Milan, ci credono anche i tifosi che stanno programmando in massa la trasferta considerato anche che il biglietto per gli ospiti costerà appena 10 euro.

A pagina XIV

© RIPRODUZIONE RISERVATA