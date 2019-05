Udinese, la vittoria in trasferta manca da settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una sola vittoria in trasferta e un solo successo pieno in casa. Udinese e Frosinone che si affronteranno domenica pomeriggio allo Stirpe sono due formazioni allo specchio: i friulani lontano dalla Dacia Arena hanno portato a casa i tre punti solo il 23 settembre 2018, grazie al 2-0 rifilato al Chievo sul campo del Bentegodi. Di contro, i ciociari in casa hanno regalato la gioia della vittoria ai propri tifosi appena il 3 aprile scorso, al termine della gara con il Parma terminata 3-2.Undici le sconfitte esterne dei friulani e altrettante...