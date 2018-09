Udinese, la sosta aiuta a recuperare gli infortuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se Kevin Lasagna ancora soffre l'assenza del gol e la squadra nell'amichevole contro il Celje spaventa i tifosi per l'assenza di grinta, la sosta di campionato in questo weekend consegna comunque delle note positive in casa Udinese, che fanno guardare Julio Velazquez con ottimismo alla ripresa della serie A e alla sfida interna contro il Torino.Innanzitutto la sosta ha permesso di iniziare a lavorare in modo specifico all'intesa tra Lasagna e Lukaz Teodorczky, visto che l'attaccante polacco è in ritardo di preparazione ed è arrivato in...