Per la prima volta da quando ha lasciato il Friuli affronterà la squadra con cui si è posto alla ribalta come uno dei migliori attaccanti al mondo. A distanza di nove anni Alexis Sanchez, oggi trentunenne, tornerà domenica in Friuli da avversario, indossando la maglia dell'Inter.

Ma è facilmente intuibile che verrà accolto da scroscianti applausi dei tifosi bianconeri, che ricordano bene le sue magie e giocate, specie quelle nel suo terzo e ultimo campionato giocato con la maglia bianconera. Con Totò Di Natale formava la coppia d'attacco più micidiale della serie A. Entrambi fecero ancora più grande la piccola Udinese. Acquistato nel 2006, arrivò a Udine nel 2008 dal Cile e in tre stagioni crebbe fino a formare con Antonio Di Natale una coppia d'attacco micidiale, capace di realizzare insieme quaranta gol. Nel 2011 lo acquistò il Barcellona, poi a seguire lo sbarco in Inghilterra prima all'Arsenal e poi al Manchester United. Il cileno vanta con l'Udinese 112 presenze e 21 gol realizzati così suddivisi: 95 e 20 in campionato, 8 e 1 in Coppa Italia, 9 e zero gol in campo europeo.

Domenica sera, per lui, sarà una partita speciale alla Dacia Arena.

Gomirato a pagina X

© RIPRODUZIONE RISERVATA