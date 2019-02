Udinese, l'obiettivo ora diventa la continuità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più che critici per il pareggio contro la Fiorentina, i cori a fine partita intonati dalla Curva Nord contro Gino Pozzo sembrano essere lo sfogo di chi da anni sente parlare di un progetto di rilancio sportivo dell'Udinese mai decollato. La ricetta per riportare il sereno alla Dacia Arena coincide con quella che porta a una salvezza tranquilla: la continuità di risultati, che anche nella gestione di Davide Nicola si è vista solo nel periodo natalizio, quando sono stati tre (in una settimana) i risultati positivi di fila conseguiti.Un po'...