Udinese, l'ex Muriel è il nerazzurro da neutralizzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si può stare tranquilli quando di fronte ci si trova l'attacco dell'Atalanta, in grado di segnare in tantissimi modi. Ventuno gol realizzati in otto partite disputate finora, quasi tre di media a partita, che fanno impallidire i soli quattro sigilli dell'Udinese in tutto il campionato. Sono già tre i calciatori dell'Atalanta che hanno segnato 4 gol i più, tra cui due ex Udinese. Hanno segnato rispettivamente 6, 5 e 4 gol, infatti, il colombiano Duvan Zapata, l'altro colombiano Luis Muriel e l'argentino Alejandro Dario Gomez. Se Zapata...