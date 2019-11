Udinese, Gotti vuole chiudere con un'altra vittoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un'altra partita, poi basta. È l'auspicio del traghettatore Luca Gotti, che in controtendenza con l'ambiente bianconero oggi vuole chiudere la sua breve esperienza alla guida dell'Udinese per cedere il timone della barca a un nuovo timoniere. Prima di fare il preannunciato passo indietro, punta a una terza vittoria contro la Spal, che si presenterà alla Dacia Arena intenzionata a fare punti per smuovere la classifica e per il proprio tecnico Leonardo Semplici. In casa estense la sconfitta contro la Sampdoria ha lasciato il segno, ma il...