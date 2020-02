Non ci dovrebbero essere dubbi sul rilancio di Nestorovski al Dall'Ara. Il macedone infatti scalpita, sta bene, soprattutto è caricato forse avvertendo che il tecnico è ormai orientato a mandarlo in mischia sin dal primo minuto in coppia con Okaka. Una scelta dettata dal fatto che Lasagna, sacrificato di turno, potrebbe anche risentire delle critiche, talvolta ingenerose, che gli sono state mosse, ma è indubbio che Kevin sembra destinato ad entrare in corso d'opera soprattutto se l'Udinese fosse chiamata ad agire di rimessa. Per il resto Gotti è intenzionato a confermare la fiducia a coloro che hanno pareggiato contro il Verona, con Sema, che ieri in allenamento ha dimostrato vivacità, che respinge l'attacco portatogli da Ter Avest (e Zeegelaar) per presidiare la corsia di sinistra. Jajalo anche stavolta dovrà cedere il passo a Mandragora (o Fofana), ma per lui vale il discorso fatto per Lasagna (ovvero probabile impiego nel secondo tempo. Ieri la squadra ha visionato alcuni filmati delle ultime gare del Bologna, poi è scesa in campo al Bruseschi svolgendo una seduta prettamente tecnico-tattica. Il tutto si è concluso con una serie di tiri in porta e situazioni di palle inattive. Oggi la rifinitura, sempre alle 11.30, mentre alle 15.30 Gotti terrà la rituale conferenza stampa pre-partita.

A pagina XIV

© RIPRODUZIONE RISERVATA