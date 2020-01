Udinese, Gotti ha voglia di Champions

Passano le settimane, arrivano i risultati ma Luca Gotti continua a considerarsi un precario sulla panchina dell'Udinese che ha portato a chiudere il girone d'andata con 24 punti contro i 18 di un anno fa, frutto anche delle tre vittorie di fila con cui i bianconeri hanno compiuto il giro di boa. Se anche tra i giocatori, vedi Rodrigo De Paul, serpeggia l'ottimismo e la voglia di puntare a traguardi ambiziosi, il tecnico definito pro tempore pensa a tenere i piedi per terra, come anche i tifosi, memori delle storiche undici sconfitte di fila nel girone di ritorno collezionate sotto la guida di Massimo Oddo.

Il tecnico veneto sembra fatto di altra pasta rispetto all'ex laziale, che dopo la traumatica esperienza in Friuli ha collezionato esoneri anche a Crotone e Perugia, ma la cautela è d'obbligo.

Tuttavia Gotti, ieri intervistato a Radio Anch'Io Sport su radio Rai, coltiva qualche sogno. «Mi sto godendo con passione e serenità quello che mi sta arrivando - ha dichiarato il già secondo di Sarri al Chelsea - Il mio sogno sarebbe quello di giocare la Champions con qualche possibilità di vincerla».

Un sogno che coincide, ma forse il tecnico non è stato informato, con quello di Giampaolo Pozzo che vorrebbe rivedere i bianconeri giocare in Europa, se non quest'anno, al più presto.

