Udinese formato Atalanta, Tudor: «Attaccheremo»

C'è giustificato ottimismo in casa bianconera sull'esito della sfida di Bergamo generato, come spiegato da Tudor ieri in conferenza stampa, dalla costante crescita dell'Udinese, dalla ultime prestazioni, dall'atteggiamento tattico e dal coraggio con cui la squadra affronta gli avversari. «Si, c'è fiducia sono state le sue prime parole ma non va scordato che di fronte ci sarà un complesso fortissimo. I dati statistici dicono che l'Atalanta per numero di occasioni che riesce a creare è la più forte d'Italia». Tudor ha le idee chiare su...