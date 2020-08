Prende quota il mercato bianconero. La partenza di Fofana verso la Francia apre la strada al turco Tokoz, centrocampista di 24 anni. Il portiere Scuffet (era in prestito allo Spezia, ora favorito per salire in A) ha tante richieste. Quella del Genoa (che dovrà sostituire Perin, in procinto di andare a Bergamo) sembra più interessante perfino di quella del Parma, che ha individuato nel numero uno di Remanzacco il possibile erede di Sepe. Anche Mamadou Coulibaly farà rientro in Friuli soltanto per essere prestato nuovamente: in cima alla lista c'è la Salernitana. Tra i big in uscita si continua a valutare la possibilità di cedere Rodrigo De Paul alla Juventus, dove l'argentino ritroverebbe proprio Tudor nello staff tecnico, e a cercare di capire la volontà di Kevin Lasagna. Non c'è soltanto il Napoli sull'attaccante bianconero, ma anche Lazio e Torino, che però entrerebbe nella possibile trattativa solo in caso d'improbabile cessione di Andrea Belotti. Però il ds Giuntoli non molla e vuole regalare a Gattuso il suo pupillo dai tempi del Carpi, in aggiunta ad Andrea Petagna. Il triestino non piace come contropartita all'Udinese, che in generale preferisce cessioni con solo cash o, in alternativa, giovani di prospettiva. Farebbe al caso dei bianconeri quindi il ventenne Gianluca Gaetano, che era in forza alla Cremonese.

