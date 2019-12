Udinese, è scattato il ritiro in vista del Bologna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica in famiglia, ma da ieri l'Udinese è in ritiro almeno fino alla partita di domani sera alla Dacia Arena contro il Bologna. Gli errori commessi contro la Sampdoria e la remissività nella sfida con la Lazio non sono passati inosservati agli occhi dei Pozzo, che hanno deciso che giocatori e tecnico si prepareranno alla sfida di Coppa Italia contro i felsinei trascorrendo due giornate lontani da ogni distrazione. La difesa che era tra le migliori fino alla partita con l'Atalanta si è squagliata come neve al sole, con gli stessi...