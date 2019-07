Udinese e De Paul, in ritiro senza tensioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In tutte le valutazioni del futuro dell'Udinese, c'è il destino di Rodrigo De Paul, che nel frattempo continua ad allenarsi a parte, a grandi ritmi, per allinearsi alla condizione dei compagni. Su Instagram il suo pensiero è criptico, ma altrettanto chiaro: Lavora duro e in silenzio, quella è la base di tutto. Un concetto che può aprire a tanti scenari, nonostante i commenti ironici degli amici Otamendi e Dybala. Insomma, per ora spazio solo al campo, poi deciderà il mercato, con il Napoli, Torino e Fiorentina che si interrogano sulla...