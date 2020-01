Primo sfoltire, specie in tempi in cui la posizione in classifica non è preoccupante. A due terzi del mercato invernale l'Udinese dopo aver ceduto a titolo definitivo Ignacio Pussetto al Watford ha trovato una sistemazione anche per Nicholas Opoku, difensore ghanese che in una stagione e mezza in Friuli non era ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista e che andrà a cercare maggior fortuna in Francia, all'Amiens, formazione militante nel massimo campionato attualmente in terz'ultima posizione e che in estate aveva visto sfumare l'ingaggio di Bram Nuytinck nelle ultimissime ore di mercato.

La formula è quella del prestito a diciotto mesi, pagato cinquecentomila euro, con diritto di riscatto a cinque milioni se il club non retrocederà di categoria.

Con questa operazione si delinea la rosa bianconera che affronterà il campionato fino al termine, anche se all'appello manca ancora un rinforzo di fascia mentre l'Anderlecht ancora spera di assicurarsi Lukasz Teodorczyk. Altri colpi in uscita non sono esclusi, ma non dovrebbero riguardare i calciatori titolari che con i compagni sono al lavoro per preparare la trasferta a Parma di domenica.

