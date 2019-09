Udinese, De Paul ha già superato il Niño Sanchez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Finalmente il mercato e il suo trambusto sono finiti, ho la testa più calma. Rimango all'Udinese che mi ha voluto fortemente e ha respinto tutte le offerte. Per questo sono molto felice, Udine è la mia seconda casa ed è grazie all'Udinese che sono arrivato in Nazionale». Rodrigo De Paul dal ritiro dell'Argentina è intervenuto sul calcio mercato per ribadire il suo forte legame con il club friulano. Un amore esibito anche nei momenti cupi della scorsa stagione, quando si batteva la mano sullo stemma della maglia bianconera, sventolava la...