Dopo le tre sconfitte consecutive, l'Udinese ora affronta un calendario virtualmente in discesa, con il Brescia dietro l'angolo.

E mentre Luca Gotti, anche alla luce dei due arrivi invernali dal Watford (che oggi saranno presentati ai giornalisti) pensa sempre di più alla difesa a quattro, Rodrigo De Paul in un'intervista a Tuttosport ha spiegato il suo modo di vedere il momento dei bianconeri: «Non iniziamo a dire che basta fare bene queste quattro partite per essere a posto: quella non è certo la strada giusta. Piuttosto aiuta non essere punto a punto con le altre: l'anno scorso eravamo lì e sappiamo quanto sia dura giocare e poi attendere il risultato delle tue avversarie. Spero che la lezione ci sia servita, ma su questo sono molto ottimista».

Il numero 10 bianconero non si nasconde nemmeno su quelli che sono i suoi sogni futuri: «Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto. Se mi piacerebbe essere allenato da Conte? Sì come esserlo da tutti gli allenatori top».

A pagina IX

© RIPRODUZIONE RISERVATA