Udinese, contro l'Atalanta sarà una battaglia

La cabala dello stadio dice Udinese. Le statistiche dei due allenatori dicono invece Atalanta. Oggi in una Dacia Arena esaurita per la festa dei tifosi bianconeri, le due squadre si affronteranno all'arma bianca, alla ricerca di più punti possibile per realizzare i rispettivi scopi.I friulani di Davide Nicola, per stessa ammissione dell'allenatore, vogliono lasciare quanto prima la zona rossa della classifica che accoglie chi lotta per la salvezza. Gli orobici di Gian Piero Gasperini invece intendono a tutti i costi mantenersi nella fascia...