Buona mole di gioco, ma scarsa concretezza. Troppo poca per aspirare a un girone di ritorno tranquillo, se dovesse proseguire il trend evidenziato tra gennaio e febbraio. L'Udinese ha iniziato a rosicchiare il tesoretto di punti che le avevano consentito di chiudere il girone di andata in una zona sicura dai rischi retrocessione: il vantaggio è calato da nove a sei punti dalla terzultima, il Genoa che ha ripreso a correre, e i rimorsi per gli attacchi non sfruttati a dovere sono una triste costante della stagione dei friulani, abbinata ai rammarichi per gli errori difensivi che hanno regalato gol agli avversari. Ora l'Udinese, con il secondo peggior attacco della serie A, davanti alla sola Spal, si preparano a sfidare l'Hellas Verona, che vanta la terza migliore difesa del campionato dopo Inter, Lazio e Juventus. Forse non l'avversario migliore per invertire il trend. Ma un'Udinese che vuole crescere non può guardare in faccia nessun avversario e mostrare grinta e convinzione. Intanto Samir è ormai prossimo al reintegro in gruppo. Il difensore brasiliano ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e la relativa operazione e si allenerà assieme ai compagni a partire da domani, giorno in cui i bianconeri inizieranno a preparare la gara di domenica.

