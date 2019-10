Udinese, continua la maledizione del Franchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La terza vittoria di fila per la Fiorentina al Franchi coincide con la tredicesima sconfitta consecutiva dell'Udinese nello stesso stadio, dove anche ieri non è riuscita a ottenere un risultato positivo malgrado una prova corale più che buona. Ai viola basta una distrazione di Jajalo, che lascia finire un pallone in corner, per passare al 72' con Milenkovic che di testa tra due difensori segna il gol dell'1-0. Poco prima, al 58', Igor Tudor era stato espulso per proteste e nel primo tempo, al 33', il gol di Nestorovski era stato...