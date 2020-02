Tre vittorie seguite da tre sconfitte tutte di fila. Con una classifica che al termine del periodo iniziato prima di Natale con la vittoria sul Cagliari e conclusosi domenica con la sconfitta sull'Inter è nettamente migliorata e che vede, malgrado tutto, l'Udinese lontana dalla zona retrocessione ben otto lunghezze.

I problemi in casa bianconera sono ridotti rispetto all'autunno, ma l'inverno registra pesanti distrazioni in difesa e una massima carenza in fase realizzativa, con quello friulano che è il peggior attacco (con 19 gol) prima solo della Spal (16 gol). Un problema che Luca Gotti, che pure ha dato ossatura e gioco alla squadra, non ha ancora risolto e che forse la tattica potrà non risolvere mai, dal momento che anche domenica sera l'Udinese è andata al tiro tante volte, 18, quanto l'Inter, centrando la porta in una sola occasione.

Di buono c'è che le prossime cinque partite, prima della gara interna con l'Atalanta, vedono favoriti sulla carta Lasagna e compagni: si comincia con il Brescia al Rigamonti, scontro diretto per la salvezza, e a seguire il Verona alla Dacia Arena, la trasferta di Bologna, la gara interna contro la Fiorentina e infine la trasferta in casa del Torino. Un'occasione da sfruttare per correre verso una salvezza serena.

